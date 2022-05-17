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Алина Загитова в тончайшей рубашке порезвилась на мальдивском пляже, мелькнув пяточками

Олимпийская чемпионка попрощалась с лазурным берегом, вернувшись из отпуска. При этом фигуристка побаловала поклонников свежими кадрами.

Алина Загитова в тончайшей рубашке порезвилась на мальдивском пляже, мелькнув пяточками
Алина Загитова. Фото: Global Look Press

Алина Загитова редко дает интервью. При этом в беседе с журналистами фигуристка как-то призналась, что, готовясь к выступлению, она тщательно наносит макияж перед выходом на лед. Внутренняя уверенность, как говорит олимпийская чемпионка, это полдела. Так, подопечная Этери Тутберидзе дала понять, что ей хочется выглядеть красивой на льду.

Также Загитова позволила фанатам подглядеть за ее отдыхом на Мальдивах. Прощаясь с лазурным берегом, до отлета домой, Алина порезвилась на песчаном пляже, щегольнув в тончайшей рубашке. Прогуливаясь в волнах, фигуристка вдруг побежала, мелькнув в кадре своими пяточками.

Кстати, еще одна подопечная Этери Тутберидзе — Евгения Медведева — вместе с 22-летним финалистом проекта «Голос. Дети» на Первом канале проводит отпуск в Болгарии. Поговаривают, что у парочки тайный роман. А как же Даня Милохин? Его с собой фигуристка не позвала.

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