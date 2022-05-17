«За время отпуска набрала 3 кг»: звезда «Дома-2» Надя Ермакова блеснула формами в бикини на пляже

Надежда Ермакова улетела на две недели в Турцию с экс-женихом Даниэлем Чистовым на перезагрузку отношений. Пара должна была пожениться в мае, но незадолго до дня Икс они отменили свадьбу. Расстроенная, буквально раздавленная этим, Ермакова долго горевала, но взяла себя в руки и даже воссоединилась с обидевшим ее Чистовым.

Две недели отпуска подошли к концу. Об этом красотка из «Дома-2» сообщила в своем Telegram, и показала, как успела за это время загореть. Она предстала на пляже Средиземного моря в черном бикини и блеснула своей точеной фигуркой, жалуясь, что поправилась.

«Вот и подошел к концу отпуск в Алании… Я буду скучать… Надеюсь, еще вернусь… Прячу солнышко в карман и беру с собой! Особенно, если учесть погоду в Москве сейчас: дожди и плюс 13. А где бы вы хотели оказаться прямо сейчас? В каком теплом местечке? П.С. За время отпуска набрала 3 кг…», — написала звезда реалити.

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