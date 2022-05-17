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Ксения Собчак сообщила о «появлении» нового неожиданного адвоката у Джонни Деппа из России

Светская львица в очередной раз пошутила в свойственной только ей манере.

Ксения Собчак сообщила о «появлении» нового неожиданного адвоката у Джонни Деппа из России
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграмt» посмеялась над известным российским журналистом, общественным деятелем и публицистом Антоном Красовским.

Джонни Депп и его адвокат
Джонни Депп и его адвокат. Фото: «Телеграм» Ксении Собчак

Она разместила снимок звезды Голливуда американца Джонни Деппа со своим адвокатом. Юрист действительно чем-то похож на Антона Красовского.

«На суд к Джонни Деппу в качестве адвоката подключился Антон Красовский!»

Ксения Собчак

Чуть позже Антон Красовский ответил Ксении Собчак. «Ксюш, ну у меня, конечно, не девять пластик, как у вас, но одна-то есть. Обижаете», — сообщил журналист.

Напомним, что Антон Красовский ведет популярную программу «Антонимы». С 28 февраля он находится под персональными санкциями «Евросоюза».

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