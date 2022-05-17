«Около общежития собирал»: Никита Пресняков рассказал, как голодал в Америке

Никита Пресняков — старший сын Кристины Орбакайте от Владимира Преснякова. Он пошел по стопам родителей и стал музыкантом, однако в начале своего пути противился этому и хотел избрать иной путь. И чуть не стал режиссером, ради чего даже учился в Америке — в 2004 году он был студентом Нью-Йоркской киноакадемии на курсе Filmmaking.

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Однако жизнь на чужбине не была для него сказкой. Как рассказал Никита в шоу «Детектор» на «Пятнице!», там ему пришлось даже голодать — период безденежья случился неожиданно, и он не был к нему готов. Хотя родители ему еженедельно присылали по 150 долларов.

«Один раз что-то случилось с переводом, и он тупо не пришел. Я ждал, когда откроется завтрак в «Макдоналдсе», потому что там было меню за доллар, и все что нужно было — это найти четыре монетки по 25 центов, и у тебя готовый обед. И я по сути около общежития собирал: идешь — валяется, это не так сложно собрать», — рассказал звездный наследник.

Тогда же Никита успел разочароваться в американской дружбе. Друзья, обедавшие в пиццерии, не смогли ему одолжить денег на еду, а взамен этого предложили доесть корки от пиццы.

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