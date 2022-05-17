Красотка в розовом: Наталья Рудова расстегнула рубашку и показала, что под ней

Актриса повеселилась с друзьями и позировала себе на видео.

Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова регулярно публикует в Сети кадры из своей жизни. Работа, отдых, досуг – поклонники красотки давно изучили привычки и предпочтения своей любимицы.

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На этот раз Рудова показала, как встретилась с друзьями и устроила себе посиделки на кухне. Актриса нарядилась в розовую рубашку фасона оверсайз, под которую надела миниатюрный кроп-топ. Во время караоке она расстегнула блузку и засветила, что скрывает под ней красивое декольте.

Напомним, Наталья Рудова этой весной участвовала в шоу «Звезды в Африке». Звезда смогла продержаться лишь до середины проекта и выбыла оттуда на полпути.

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