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Красотка в розовом: Наталья Рудова расстегнула рубашку и показала, что под ней

Актриса повеселилась с друзьями и позировала себе на видео.

Красотка в розовом: Наталья Рудова расстегнула рубашку и показала, что под ней
Наталья Рудова. Фото: соцсети

Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова регулярно публикует в Сети кадры из своей жизни. Работа, отдых, досуг – поклонники красотки давно изучили привычки и предпочтения своей любимицы.

На этот раз Рудова показала, как встретилась с друзьями и устроила себе посиделки на кухне. Актриса нарядилась в розовую рубашку фасона оверсайз, под которую надела миниатюрный кроп-топ. Во время караоке она расстегнула блузку и засветила, что скрывает под ней красивое декольте.

Напомним, Наталья Рудова этой весной участвовала в шоу «Звезды в Африке». Звезда смогла продержаться лишь до середины проекта и выбыла оттуда на полпути.

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