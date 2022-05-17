«Я скучаю по Москве»: уехавший в США Рустам Солнцев назвал себя «патриотом родины»

По словам шоумена, он пытается себя обманывать, что столица «где-то за поворотом».

Шоумен Рустам Солнцев, уехавший жить в США, в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что пока не знает, когда снова появится в России.

«Я скучаю по Москве. Я патриот своей родины. Сам себя пытаюсь обманывать, что Москва где-то за поворотом. Занимаюсь таким самообманом. Мне от этого немного легче. Хотя изначально думал, что мне здесь будет тяжелее. Когда вернусь – не знаю. Все зависит от ситуации в нашей стране. Я не думал никогда, что окажусь в Лос-Анджелесе с человеком, которым мне давно нравился. Хотел спокойно открыть визу. После 24 февраля все превратилось в какую-то гонку. Это все ускорило принятие решений личного характера». Рустам Солнцев

По словам Рустама Солнцева, он никогда ранее не был в Лос-Анджелесе, хотя часто посещал другие города США.

«Это не такой огромный мегаполис, как он мне представлялся. Нет ощущения большого города. Здесь такие хуторки, один район перетекает в другой. Нет даже пятиэтажек. Мне не хватает ощущения большого каменного города», — сказал Солнцев.

Как добавил шоумен, в Лос-Анджелесе почти нет людей на улицах.

«Есть люди на районе, выгуливающие собак. Нет гуляющих людей. Они отсутствуют как класс. Все ездят на автомобилях. Это все немного странно. Мне пришлось к этому привыкать. В Нью-Йорке и Майами наоборот много ходит людей по улицам. По вечерам я делаю свои стримы. Говорю о наболевшем с людьми. Обсуждаем, что считаю нужным. Люди пишут о личном. Я стараюсь быть душевным и проникновенным», — заметил шоумен.

Напомним, что Рустам Солнцев уехал в США к своей девушке Наташе. Она — врач, американка. Летом у них должна состояться свадьба.

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