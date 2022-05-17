А что скажет бабушка? Внук Пугачевой согласился сняться в фильме для взрослых

Старший сын Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков принял участие в шоу «Детектор» на телеканале «Пятница!», где попытался честно отвечать на самые разные каверзные вопросы. Он поведал об отношениях с женой, общении с бабушкой, своей учебе и жизни в США и творчестве.

Также у Преснякова спросили, согласился бы он сняться в порнофильме за достойный гонорар. Музыкант посмеялся, ведь рядом с ним в студии находилась его жена. Но вопрос не поставил его в неловкое положение. Более того, он согласился: «Почему бы и нет? Да!».

Ответ проверил полиграф, и он оказался истинным. А супруга Никиту поддержала: «За пять миллиардов долларов. Миллион долларов мало».

Напомним, что Никита женат на Алена Красновой, свадьбу они сыграли в 2017 году. Детей пока у пары нет.

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