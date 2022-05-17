«У меня какие-то связи»: Никита Пресняков – о собственном успехе и популярности

Никита Пресняков уже проявил себя как талантливый артист и исполнитель, способный перевоплощаться в самых разных персон отечественного и мирового шоу-бизнеса. С осени прошлого года он выступает в Московском Губернском театре, принял участие в проекте «Ледниковый период» и по-прежнему занимается рок-музыкой. Нынешней весной он с блеском выступил в шоу «Маска» и завоевал любовь многих поклонников.

При этом, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова всегда подчеркивал, что тяготится звездностью своей семьи. В его системе ценностей недопустимо пользоваться достижениями родных ради собственной выгоды. Еще с детства он понял, что нужно строить себя самому и создавать свое имя с нуля. Об этом он поведал в шоу «Детектор» на «Пятнице!». И признался, что с такими убеждениями ему приходится тяжело.

«Кто-то ставит хорошую оценку, у меня самого такое впечатление: «Наверное, он ставит такую оценку, потому что у меня какие-то связи, наверное, он думает, что чувак попал сюда потому, что его за ручку сюда привели». Получается такое ощущение, что нельзя выигрывать вообще. Даже если искренне фигачишь, и у тебя получается, то как только у тебя получается, все сразу поливают грязью, что, естественно, ты выигрываешь потому, что у тебя там весь «поезд» мама, папа, а если не очень, то ты ничтожество. И так, и так плохо», — признается артист.

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