Лишает дара речи: Каролина Севастьянова в красном купальнике подставила соблазнительные формы солнышку

Как только Каролина Севастьянова покинула проект «Звезды в Африке», она тут же поспешила собрать чемоданы и отправилась в Монако. Там звезда шоу уже много лет живет и отдыхает со своим бойфрендом.

Первое, что сделала гимнастка, оказавшись в княжестве, — отправилась принимать солнечные ванны. Расположившись около бассейна, длинноногая красотка в красном купальнике изящно позировала для фото. «Обратно, в мое любимое место», — подписала фото Севастьянова.

Фолловеры в комментариях лишились дара речи. Они усыпали красавицу комплиментами и восхитились ее красотой.

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