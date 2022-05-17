В седьмой раз: Игорь Саруханов снова собрался жениться

Шестая жена Игоря Саруханова Татьяна была на 19 лет моложе него. Она родила мужу двоих дочерей, они прожили в браке восемь лет, но не смогли сохранить семью и расстались, о чем артист поведал только совсем недавно.

Бывшая жена переехала в Сочи и уже успела выйти замуж снова. И 66-летний певец тоже намерен снова обрести любовь. Он признался, что уже готов к новым отношениям, а его сердце свободно.

«Хочу встретить женщину. Я просто стою и молчу, а она сама подходит и уводит меня, и все. Господь даст, будет сын», рассказал артист в программе «Светская хроника» на «Пятом канале».

К слову, если задуманное Сарухановым исполнится, брак станет для него седьмым по счету. Ранее мы сообщали о том, что свадьбу сыграл Александр Гордон. В пятый раз жениться 48-летний журналист решил на 20-летней студентке.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!