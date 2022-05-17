«Я очень злопамятная»: невестка Орбакайте рассказала правду о себе

Старший внук Аллы Пугачевой, 30-летний Никита Пресняков, пришел вместе с женой на программу «Детектор» на телеканал «Пятница!». Музыканта расспрашивали о семье, музыке и жене, и он старался отвечать честно и не ошибаться, потому что его проверял полиграф.

Не осталась в стороне и жена Никиты, модель Алена Краснова. 25-летняя невестка Кристины Орбакайте тоже поучаствовала в процессе беседы и даже рассказала что-то о себе. В частности, речь зашла про вспыльчивый характер Никиты Преснякова. Оказалось, что певец быстро взрывается, но столь же быстро отходит. А вот его жена совсем не вспыльчива. Но у нее есть другой изъян.

«Я очень злопамятная. Если Никита отходчивый, и очень быстро, то я могу неделю не отходить и не разговаривать много времени», — рассказала о себе невестка Орбакайте.

Чтобы растопить сердце красавицы в этом случае, придется постараться – извиняться, задабривать подарками. Что и делает Никита, если вдруг происходит подобное.

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