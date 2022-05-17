Молодая и опытная: стала известна правда о новой жене-студентке Александра Гордона

Телеведущий Александр Гордон тайно обвенчался с 20-летней студенткой-арфисткой Софией Каландадзе. Молодожены вступили в брак перед богом в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале. Это уже пятая по счету супруга для журналиста. Но и невеста не невинна — вскрылись подробности личной жизни юной избранницы журналиста.

София Каландадзе, как оказалось, уже была замужем. Об этом она рассказала сама: «Я вообще-то не первый раз замужем. У меня тоже есть опыт семейной жизни». Девушка была в браке, но успела развестись. И намерена «остепениться» с Гордоном.

Родители невесты были против брака с 58-летним. Их смущала разница в возрасте, по их мнению, Гордон годится в дедушки, а не в мужья. Но смогли принять действительность, сообщает «Комсомольская правда».

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