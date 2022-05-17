«Ну наконец-то!»: сын Наташи Королевой изменил внешность

К концу весны единственный сын Наташи Королевой, 20-летний Архип Глушко решился на преображение. Юноша захотел кардинальных перемен и отправился в салон красоты, чтобы изменить внешность. Мама была рядом.

Архип долгое время ходил с длинными волосами, отращивая их по примеру своего отца. Но, по-видимому, длина и уход за ней изрядно поднадоели Глушко-младшему, и он решил попрощаться с локонами и отстриг их.

После процедуры Архип Глушко похвастался результатами, а Наташа Королева процесс запечатлела на камеру. «Ну наконец-то!» — облегченно выдохнула звездная мама, когда увидела сына с новой стрижкой.

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