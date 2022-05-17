«Белоснежность к лицу»: Жасмин красиво подчеркнула особенность своего типа нарядным костюмом

Певица Жасмин внимательно следит за трендами и старается их придерживаться, подбирая свои публичные наряды.
Также артистка всегда учитывает характер мероприятий, на которые ее приглашают. Поэтому на патриотический праздник в Москве она пришла в белом брючном костюме, сделав ретро-прическу.
«Белый цвет делает образ праздничным, нарядным, что в данном случае немаловажно, ведь певица посетила патриотическое мероприятие. Эта белоснежность к лицу Жасмин.
Комплект полностью составлен в одной цветовой гамме, что позволило создать вертикаль: вытянуть силуэт, удлинить ноги.
Золотые пуговицы, как на парадном кителе в очередной раз подчеркивают праздничность и патриотичность момента.
Все хорошо, кроме фасона костюма. Белый цвет в принципе может добавлять объем там, где не нужно, а уж в комплекте с облегающим силуэтом эффект «плюс сайз» обеспечен.
Я бы заменил верх на мужской удлиненный пиджак, и расстегнул его, чтобы подчеркнуть талию. Это позволило прикрыть бедра и акцентировать внимание на талии. Сейчас талия тоже является акцентом, но жакет заканчивается на середине бедра, что делает бедра максимально широкими.
В результате мы получаем нарушенные пропорции и впечатление, что костюмчик Жасмин маловат», — специально для Teleprogramma.pro прокомментировал лук певицы модельер Наз Маер.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
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