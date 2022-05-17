«Белоснежность к лицу»: Жасмин красиво подчеркнула особенность своего типа нарядным костюмом

Певица Жасмин внимательно следит за трендами и старается их придерживаться, подбирая свои публичные наряды.

Также артистка всегда учитывает характер мероприятий, на которые ее приглашают. Поэтому на патриотический праздник в Москве она пришла в белом брючном костюме, сделав ретро-прическу.

«Белый цвет делает образ праздничным, нарядным, что в данном случае немаловажно, ведь певица посетила патриотическое мероприятие. Эта белоснежность к лицу Жасмин.

Комплект полностью составлен в одной цветовой гамме, что позволило создать вертикаль: вытянуть силуэт, удлинить ноги.

Золотые пуговицы, как на парадном кителе в очередной раз подчеркивают праздничность и патриотичность момента.

Все хорошо, кроме фасона костюма. Белый цвет в принципе может добавлять объем там, где не нужно, а уж в комплекте с облегающим силуэтом эффект «плюс сайз» обеспечен.

Я бы заменил верх на мужской удлиненный пиджак, и расстегнул его, чтобы подчеркнуть талию. Это позволило прикрыть бедра и акцентировать внимание на талии. Сейчас талия тоже является акцентом, но жакет заканчивается на середине бедра, что делает бедра максимально широкими.

В результате мы получаем нарушенные пропорции и впечатление, что костюмчик Жасмин маловат», — специально для Teleprogramma.pro прокомментировал лук певицы модельер Наз Маер.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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