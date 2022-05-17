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«Чтобы получить совет, как бороться»: внук Пугачевой рассказал, как общается со скрывшейся за границей бабушкой

Никита Пресняков признался, что не оборвал связь.

«Чтобы получить совет, как бороться»: внук Пугачевой рассказал, как общается со скрывшейся за границей бабушкой
Алла Пугачева и Никита Пресняков. Фото: соцсети

73-летняя звезда сцены Алла Пугачева уже третий месяц живет вдали от Родины. Артистка скрылась в Израиле вместе со своей семьей – мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри. Но обрывать связь с родными и близкими не стала, о чем сообщил ее старший внук, 30-летний Никита Пресняков.

Сын Орбакайте поведал на шоу «Детектор» телеканала «Пятница!», что не забывает о бабушке. Поскольку иногда ему нужно ее участие.

«Я периодически ей звоню, чтобы просто поделиться новостями или получить совет, как бороться с внутренними переживаниями», — признался звездный наследник.

Никита Пресняков. Кадр из шоу «Детектор»

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