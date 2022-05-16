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Раскованная растет: «американская» дочь Урганта залюбовалась формами подруги в корсетном боди

Эрика Кикнадзе уже давно живет в США и ведет себя довольно эпатажно.

Раскованная растет: «американская» дочь Урганта залюбовалась формами подруги в корсетном боди
Иван Ургант. Фото: Global Look Press

Старшая дочь Ивана Урганта все больше эпатирует народ в социальных сетях, а ее публикации в Интернете  становятся все раскованнее. Эрика Кикнадзе давно проживает в США, где изучает искусство фотографии.

Она славится своими яркими и смелыми образами, сделав множество татуировок на теле и украсив его пирсингом. Дерзкие мини, наряды в бельевом стиле – это тоже про дочь Ивана Урганта.

Дочь Ивана Урганта Эрика. Фото: соцсети

Ранее Эрика Кикнадзе привлекла внимание публики своим романом с афроамериканцем. А теперь она опубликовала видео, где позирует со своей подругой в магазине, подбирая одежду. Когда приятельница примерила корсетное боди со впечатляющим декольте, дочь ведущего не стала скрывать интереса и крупно навела камеру на объемы подруги.

Подруга Эрики. Стоп-кадр: соцсети Эрики Кикнадзе

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