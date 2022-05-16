В нежных объятиях: Нюша в кружевном платье засветила свои загорелые прелести на яхте

Нюша является популярной певицей. Она уже много лет выступает на сцене. Артистка может похвастаться большим количеством наград. Ей довелось выступать перед публикой с юных лет, но теперь она все больше времени посвящает семье.

Исполнительница счастлива в браке с Игорем Сивовым. Она родила от него дочку Серафиму-Симбу. А в прошлом году у пары появился второй общий ребенок — сын.

Вот уже четвертый месяц Нюша живет в Дубае. Она порой устраивает себе короткие путешествия. Недавно певица провела несколько дней в Израиле. Но большую часть времени она посвящает наследникам.

При этом артистка не перестает работать над собой. Она уже похудела, но не до конца вернусь в форму. 16 мая супруги устроили фотосессию на яхте. Они провели романтический вечер в море.

Нюша предстала в кружевном просвечивающем платье. Она прилегла на борту, оперевшись на мужа. Влюбленные покрасовались на закате. Примечательно, что певица не скрыла свои загорелые формы.

Поклонники восхитились снимками. Многие осыпали комплиментами артистку за естественную красоту. «Какие вы все-таки классные», «Вы такая красивая пара», «Ох, а в этом платье все видно», «Ну что за красотка», «Нюша, уже стройняшка», «Ну когда почти без макияжа словно снова 15 лет», «Красивый наряд! А главное, ничего не скрывает», — прокомментировали пост подписчики.

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