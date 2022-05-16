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В нежных объятиях: Нюша в кружевном платье засветила свои загорелые прелести на яхте

Певица устроила романтическую морскую прогулку. Она сразила поклонников своим пикантным нарядом.

В нежных объятиях: Нюша в кружевном платье засветила свои загорелые прелести на яхте
Нюша и Игорь Сивов. Фото: соцсети звезды

Нюша является популярной певицей. Она уже много лет выступает на сцене. Артистка может похвастаться большим количеством наград. Ей довелось выступать перед публикой с юных лет, но теперь она все больше времени посвящает семье.

Исполнительница счастлива в браке с Игорем Сивовым. Она родила от него дочку Серафиму-Симбу. А в прошлом году у пары появился второй общий ребенок — сын.

Вот уже четвертый месяц Нюша живет в Дубае. Она порой устраивает себе короткие путешествия. Недавно певица провела несколько дней в Израиле. Но большую часть времени она посвящает наследникам.

При этом артистка не перестает работать над собой. Она уже похудела, но не до конца вернусь в форму. 16 мая супруги устроили фотосессию на яхте. Они провели романтический вечер в море.

Нюша предстала в кружевном просвечивающем платье. Она прилегла на борту, оперевшись на мужа. Влюбленные покрасовались на закате. Примечательно, что певица не скрыла свои загорелые формы.

Нюша с мужем. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились снимками. Многие осыпали комплиментами артистку за естественную красоту. «Какие вы все-таки классные», «Вы такая красивая пара», «Ох, а в этом платье все видно», «Ну что за красотка», «Нюша, уже стройняшка», «Ну когда почти без макияжа словно снова 15 лет», «Красивый наряд! А главное, ничего не скрывает», — прокомментировали пост подписчики.

Нюша и Игорь Сивов. Фото: соцсети звезды

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