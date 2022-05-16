«Когда родить успела?»: жена Цекало показала малыша – копию мужа

Александр Цекало женат на своей пятой законной избраннице Дарине Эрвин с 2019 года. Продюсер переехал к молодой супруге в Америку и о его личной жизни мало что известно.
Но сейчас появилось кое-что действительно интересное. Художница опубликовала в личном блоге фотографию пухлощекого малыша, коротко подписав ее на английском: «Счастье».
Публика была поражена! Ведь мальчик оказался поразительно похож на ее мужа Александра Цекало, да и на нее тоже.
«Когда Дарина родить успела? Опять какие-то тайны», «Просто копия Саши», «Вылитый Цекало!» — комментируют в Сети фолловеры.
Стоит отметить, что сама Дарина не написала, кем все-таки является ей и мужу ребенок.
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