Вся в белом: Пугачева в косухе молочного цвета повеселилась в компании Макаревича в Израиле

Максим Галкин впервые за долгое время поделился новым фото с женой. Примадонна не скучает вдалеке от дома.

Алла Пугачева является легендарной певицей. Она уже редко дает концерты и предпочитает избегать светских раутов. Последние несколько лет артистка жила в замке в деревне Грязь и растила детей: Лизу и Гарри.

А вот ее муж Максим Галкин ездит на гастроли, снимался в передачах и создавал свои проекты. Но в феврале этого года супруги с восьмилетними двойняшками неожиданно уехали из России.

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Пугачева находится в Израиле со своей семьей. Ранее она заверила, что просто уехала на каникулы, но прошло время, а дети так и не вернулись в престижную школу в Москве.

Артистка проводит время в теплой стране, где Галкин намерен дать концерты. Зачастую юморист катается на велосипеде или гуляет среди яхт. Но 16 мая он поделился первым фото Примадонны за долгое время. Алла Борисовна повесеслилась в компании Андрея Макаревича и Бориса Гребенщикова.

Певица щегольнула в белом монохромном образе. Поверх рубашки на плечах была косуха молочного цвета. Кудряшки и легкий макияж подчеркнули ее черты лица. Пугачева позировала за столиком, на котором стоял бокал.

«Три звезды — три светлых повести», — подписал фото Галкин.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Примадонна. Однако артист закрыл комментарии, но его пост успел разлететься по Сети. «Аллуся красотка», «Ну что за компания», «Любимая певица», «И просто слов нет. Всегда хороша», «Критикуют только глупые! Рада, что у вас все хорошо», «Вот три счастливых человека», — стали писать пользователи соцсетей.

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