Сама элегантность: 54-летняя Стриженова в модном плаще в дымчатой расцветке отметилась в театре

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Зрители привыкли видеть ее в передаче «Доброе утро», а также в проекте «Время покажет». Она также играет в театре. Обычно Екатерину всегда поддерживает муж Александр.

Майские праздники были для супругов насыщенными. Они ездили на дачу, а также успели порыбачить. Обычно звезда эфира любит также посещать музеи и выставки.

Примечательно, что 16 мая Стриженова опубликовала кадры, снятые в театре. Артистка продемонстрировала, как преображается для сцены. Она была в шифоновом наряде со стразами. А на ее голове красовалось украшение с пером. Телеведущая в ретро образе отметилась в гримерке.

А вот после спектакля она запечатлелась с друзьями. Екатерина переоделась в повседневный лук, который украсил плащ в дымчато-белых тонах, как облако.

«Отыграли с Толей Руденко „Леди на день“ — у нас несколько составов, поэтому, каждый раз, „как в первый“! На фото „группа поддержки“, Таня Ципляева и Оля Машная. Следующий „мой“ в театре „Армии“ 18 июня, последний в этом сезоне!» — написала она.

Поклонники в очередной раз восхитились тем, как выглядит Стриженова в свои 54 года. «Вы как цветочек», «Прекрасно выглядите», «Вы удивительный человек! На вас всегда приятно смотреть и слушать», «Просто леди, всегда элегантная», «Катя, вы забыли постареть», — прокомментировали пост подписчики.

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