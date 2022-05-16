«Дед и внучка»: Гордона, взявшего в жены 20-летнюю, хлестко пропесочила Миро

«Дедом и внучкой» обозвала блогер Лена Миро недавно поженившихся 58-летнего Александра Гордона и 20-летнюю арфистку Софию Каландадзе. Акула пера недоумевает по поводу столь неравного брака.

«Интересно, а со стороны жениха на свадьбе кто присутствовал? Внуки были?» — написала в ЖЖ Миро.

Она процитировала сестер молодой жены Гордона, которые рассказали, что поначалу тоже были в шоке от новости, но признали, что с чувствами не поспоришь.

«Любви, конечно, все возрасты покорны. Сестры Софии, безусловно, правы, но дьявол все-таки — в деталях. Деталь — в ответе на вопрос: основанной на чем именно любви? На удовлетворении какой именно потребности? Я лично заметила следующее: чем лучше материальное положение невесты, тем меньше у нее с женихом разница в возрасте», — съязвила Миро.

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