Тренд на трикотаж: жена Петросяна предстала в кардигане-косичке и брюках-трубах в Мураново

Жена народного артиста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова – известная модница. Ее гардероб состоит из брендовых вещей по последнему писку моды.

Вместе с тем светская львица любит составлять луки все-таки исходя из понятий комфорта и уюта.

В музей-усадьбу Федора Тютчева в Мураново она облачилась в темно-синий костюм с брюками-трубами и кардиганом-косичкой, поддержав тренд на трикотаж.

Элегантности образу она добавила при помощи белого шейного платка, а игривости – благодаря сумочке в виде слона.

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