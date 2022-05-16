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Тренд на трикотаж: жена Петросяна предстала в кардигане-косичке и брюках-трубах в Мураново

Татьяна Брухунова предпочитает модные и уютные аутфиты.

Тренд на трикотаж: жена Петросяна предстала в кардигане-косичке и брюках-трубах в Мураново
Татьяна Брухунова. Фото: t.me/mamashaVagashi

Жена народного артиста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова – известная модница. Ее гардероб состоит из брендовых вещей по последнему писку моды.

Вместе с тем светская львица любит составлять луки все-таки исходя из понятий комфорта и уюта.

В музей-усадьбу Федора Тютчева в Мураново она облачилась в темно-синий костюм с брюками-трубами и кардиганом-косичкой, поддержав тренд на трикотаж.

Элегантности образу она добавила при помощи белого шейного платка, а игривости – благодаря сумочке в виде слона.

Жена Петросяна предстала в кардигане-косичке и брюках- трубах в Мураново. Фото: t.me/mamashaVagashi

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