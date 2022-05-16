Редкий кадр: беременная Мария Шарапова в купальнике предстала на пляже в Лос-Анджелесе

Экс-первая ракетка мира впервые за долгое время появилась на публике.

Мария Шарапова много лет занималась спортом. Она является знаменитой теннисисткой и одной из немногих женщин, которые выиграли все турниры Большого шлема, но в разные годы.

Мария несколько лет назад завершила свою карьеру. Вскоре появились слухи, что она сделала это, чтобы устроить личную жизнь. И в прошлом году стало известно, что звезда спорта готовится к свадьбе с одним из самых завидных женихов Европы — британским бизнесменом Александром Гликсом.

Еще один сюрприз Шарапова раскрыла не так давно. Она перестала скрывать свою беременность. Теннисистка живет в США. Она долгое время не выходила связь, хотя обычно спортсменка посещает показы мод и светские рауты.

Но на этот раз Мария поделилась пляжным фото. 16 мая она выложила кадр, на котором запечатлелась в желтом купальнике на фоне Тихого океана и белого песка.

Она предпочла не демонстрировать изменения в фигуре, поэтому засняла себя только по пояс. Шляпка дополняла ее образ. Поклонники восхитились солнечным кадром. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, какая красивая», «Яркая и счастливая», «Мария, когда же случится чудо?», «Ну вы просто очаровательны», — прокомментировали пост подписчики. К слову, потом ее заметили в платье оврсайз на променаде.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!