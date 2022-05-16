Музыкальный критик рассказал, кто мог победить в «Евровидении», если бы не политика

Как известно, в конкурсе «Евровидение-2022» победила группа из Украины. По убеждению музыкального критика Евгения Бабичева, победа в «Евровидении-2022» украинской группы на 80% — политическая, а не музыкальная. Как считает критик, это стало понятно уже в полуфинале – после слов солиста «Спасибо за поддержку Украины».

«Но мы же понимаем, что стоит за этой фразой «спасибо за поддержку». Это не о поддержке в данную минуту на этой сцене, это о поддержке в целом».

По оценке Евгения Бабичева, в этом году в конкурсе участвовали по-настоящему сильные исполнители, и, как минимум, пять-семь из них вполне могли бы победить. Номер украинской группы Kalush Orchestra Бабичев поставил бы в первую десятку.

«Что касается этого года — это просто хороший крепкий сценический номер безотносительно Евровидения. То есть это просто могло бы быть в сборном концерте на каком-нибудь европейском мероприятии. Но сказать, что там какой-то вау-эффект, к которому мы привыкли, нет», — пояснил музыкальный критик изданию «Телеканал «360».

На роль победителя, как убежден критик, уверенно претендовала Сербия, а еще – Италия.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.