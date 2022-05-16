За рулем «Москвича»? Погребняк не сдержала сарказма, узнав, что «Рено» стало нашим

Теперь французские авто будут выпускаться под российским брендом.

Российские активы «Рено» перешли в госсобственность на шесть лет. Акции можно будет выкупить обратно, если компания передумает на счет санкций.

Эту новость многие россияне восприняли с восторгом, но далеко не все.

Продюсер Мария Погребняк скептически прокомментировала известие в своем телеграм-канале.

«Сейчас бы надо в патриотическом порыве крикнуть ура. Но я, пожалуй, воздержусь. Мы, конечно, многого можем добиться и добились. Но пока смутно могу представить, что еду за рулем отечественного автомобиля. Это не вопрос престижа, а комфорта и, в первую очередь, безопасности», — отметила Мария Погребняк.

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