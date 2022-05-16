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За рулем «Москвича»? Погребняк не сдержала сарказма, узнав, что «Рено» стало нашим

Теперь французские авто будут выпускаться под российским брендом.

За рулем «Москвича»? Погребняк не сдержала сарказма, узнав, что «Рено» стало нашим
Мария Погребняк. Фото: соцсети

Российские активы «Рено» перешли в госсобственность на шесть лет. Акции можно будет выкупить обратно, если компания передумает на счет санкций.

Эту новость многие россияне восприняли с восторгом, но далеко не все.

Продюсер Мария Погребняк скептически прокомментировала известие в своем телеграм-канале.

«Сейчас бы надо в патриотическом порыве крикнуть ура. Но я, пожалуй, воздержусь. Мы, конечно, многого можем добиться и добились. Но пока смутно могу представить, что еду за рулем отечественного автомобиля. Это не вопрос престижа, а комфорта и, в первую очередь, безопасности», — отметила Мария Погребняк.

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