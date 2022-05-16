Сергей Соседов о конкурсе «Евровидение»: «Нам не нужно туда возвращаться ни при каких обстоятельствах»

По мнению Сергея Соседова, «Евровидение» для нашей страны перестало существовать:

«Я этот конкурс не смотрел, я считаю, что этот конкурс для нас закончился, раз нас оттуда выгнали очень грубо. Мы вышли в итоге из Европейского вещательного союза, я считаю, что нам не нужно туда возвращаться ни при каких обстоятельствах. Конкурс этот нам не нужен, такого хамского отношения Россия не должна прощать Европе.

Конечно, этот конкурс потеряет большую аудиторию, Россия ведь огромная страна, значит, им не нужны наши голоса. Я не видел ни одного номера, так как конкурс не транслировался по телевидению. Я даже смотреть не буду, мне это не интересно. Меня, как гражданина страны, послали. Если я не нужен на этом конкурсе, то мне этот конкурс не нужен подавно».