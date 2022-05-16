«Папочка и отчим встречали»: Костенко с дочками и маленьким сыном отправилась на поезде в Сальск

Дмитрий Тарасов много лет жил с Ольгой Бузовой. До сих пор его расспрашивают, почему брак со звездой телестройки не удался. Но футболист давно обрел счастье.

Он женился на Анастасии Костенко, уроженки Ростовской области и обладательницы титула «Вторая вице-мисс Россия». Она подарила спортсмену детей: дочек Милану и Еву, а также сына Алексея, который появился на свет в прошлом году.

Недавно в гостях у футболиста побывала Ксения Собчак. Она отметила, что у Тарасов очень хорошая жена. А вот спортсмен признался, что ему еще отец советовал брать простую девушку из деревни или маленького города.

Обычно пара проводит отпуск на Мальдивах, но на этот раз Костенко решила навестить родных. Она поделилась кадрами, на которых встречается с папой и отчимом. На руках молодая мама держала сына.

«Папочка и отчим встречали нас», — сказала она. «Это я была на вокзале в Ростове, а сейчас я уже в Сальске», — пояснила Анастасия.

В квартире ее дочки быстро освоились. Жена Тарасова засняла, как девочки спортивных нарядах занимаются спортом. Она умилилась тому, как выглядят Милана и Ева.

Поклонники восхитились тем, что Костенко навестила родню. Многие удивились, что она решила поехать на поезде с тремя детьми.

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