«Я разучилась проявлять эмоции»: Вера Брежнева высказалась о своем настроении

Певица Вера Брежнева публично поблагодарила всех, кто отдал свои голоса за музыкантов из Украины на «Евровидении».

Популярная вокалистка Вера Брежнева, которая сейчас живет в Италии вместе с мужем Константином Меладзе, рассказала в микроблоге, что в минувшую субботу смотрела финал «Евровидения — 2022».

Вера Брежнева поблагодарила всех, кто отдал свои голоса за коллектив Kalush Orchestra, который представлял Украину. Именно они и стали победителями конкурса «Евровидение-2022».

Вера Брежнева призналась, что на результаты музыкального состязания отреагировала слезами.

«Оказалось, что я разучилась проявлять эмоции. И вместо них были только слезы, тихая радость внутри и благодарность. Поздравляю всех нас», — написала Вера Брежнева.

Напомним, на «Евровидении — 2022» не обошлось без скандала. Делегация из Румынии заявила о фальсификациях.

Эта страна отдала 12 баллов Молдавии, а их засчитали Украине. При этом, результаты конкурса решено оставить без изменений.

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