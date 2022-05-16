Катя Гордон удивила своего бывшего мужа и его новую жену необычным предложением

Александр Гордон женился на Софье Каландадзе. Известному ведущему — 58, его юной супруге — всего 20. При этом в ЗАГСе они зарегистрировали свои отношения еще раньше, а вот венчаться решили в середине мая. Для Гордона это уже пятый брак.

Бывшая жена Александра, ведущая и юрист Катя Гордон, тоже счастлива в браке, ее муж — предприниматель Виктор Хархалис, они ждут ребенка. Комментируя свадьбу своего бывшего супруга, Катя сказала:

«Мой супруг является крупнейшим поставщиком музыкальных инструментов в Россию. Готовы на хороших условиях в честь события помочь им (Софии и Александру) с выбором арфы».

Упоминание арфы не случайно: Софья Каландадзе — талантливая исполнительница. Девушка окончила Гнесинку, учится в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Ипполитова-Иванова, нередко принимает участие в престижных музыкальных конкурсах, сообщает издание «МК».

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