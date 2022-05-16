«Что за дед с бородой?»: каким странным стал Митя Хрусталев после остановки «Вечернего Урганта»

«Вечерний Ургант» около двух месяцев не выходит в эфир. Первый канал настаивает – это временно. Вместе с тем его ведущие пытаются занять себя, как могут.

Иван Ургант появляется то в Израиле, то на финской границе. И если в первом случае он пояснил, что это был отпуск, вторая его поездка остается тайной.

Алла Михеева, пожалуй, является самой открытой фигурой в команде шоу. Она навестила родственников в Сибири, закончила работу над сериалом «Обоюдное согласие», а теперь отправилась на Мальдивы учиться серфингу. Все свои локации знаменитая блондинка открыто показывала поклонникам в социальных сетях.

На фоне безрадостных новостей об Иване Урганте и весьма впечатляющих и счастливых об Алле Михеевой поклонники как-то подзабыли про Дмитрия Хрусталева. Его фото случайно всплыло в Сети. Ведущий стал почти неузнаваемым, отрастив внушительную бороду.

«Что за дед с бородой?», «Брутал, очень идет борода», «Митя, в дворники подался? Или в барбер-шоп устроился?» — комментируют снимок пользователи.

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