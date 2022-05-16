Галустян в «цветнике»: кого из солисток «Блестящих» обнимал юморист

«Просыпаемся мы вместе, но вместе не ложимся», — признался Галустян.

В съемках клипа на песню «Другая» вместе с группой «Блестящие» снимается Михаил Галустян. Точнее, его персонаж Super Жорика, — именно в этом образе артист появился на площадке.

Появился — и произвел фурор своим леопардовым «прикидом»: и пиджак, и брюки, и даже туфли на нем были этой эпатажной расцветки. Судя по всему, Жорик даже растерялся, оказавшись в таком «малиннике», среди красоток из «Блестящих»: его глаза явно разбегались.

«Моих глаз не хватает. Мужчина смотрит в глаза девушке, но думает чуть ниже», — признался Галустян.

Окружающие были заинтригованы смелым заявлением «Жорика»:

«Я им люля каждый день делаю, с пирожками прихожу каждый день: мои лапулечки, кушайте. Просыпаемся мы вместе, но вместе не ложимся», — сообщает «МК».

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