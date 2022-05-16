Ксения Новикова продолжает судиться с бывшим мужем

Они давно уже не вместе, но наладить хорошие отношения не удается.

За последние годы имя Ксюши Новиковой, солистки «Блестящих», то и дело оказывалось в СМИ — причем не столько по музыкальным поводам, сколько из-за конфликта певицы с бывшим мужем, который забирал у нее детей. В настоящее время дети живут с мамой.

Но наладить добрые взаимоотношения с их отцом у Ксении не получилось. До сих пор продолжаются заседания суда: бывший муж Ксении настаивает на разделе дома и участка, несмотря на то, что певица в свое время вкладывала в недвижимость все свои заработки.

«Есть понятие как срок давности, он истекает через три года. Но человек, который за месяц до его окончания отправляет тебе судебный иск… Не о чем говорить с таким человеком. По-человечески точно. Похоже, совсем плохо ему живется. Я не могу сейчас многие вещи говорить, пока идут суды и апелляции — все непросто», — рассказала Ксения Новикова журналистам «МК».

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