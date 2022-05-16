«Стильная какая-то»: Муцениеце похвасталась трендовой курткой-хитом с приспущенными плечами

Агата Муцениеце примерила куртку – хит этого сезона, с приспущенными плечами на молнии из натуральной кожи. Такие модели постепенно заменяют привычные косухи. Которые, впрочем, тоже не сдают своих позиций в мире моды.

Актриса составила с актуальной курткой аутфит в рок-н-ролльном стиле, выбрав для своего комплекта «драные» джинсы и рубаху по типу косоворотки. Завершила образ Агата Муцениеце затемненными очками и строгой прической с туго собранными назад волосами.

«Стильная какая-то. Мчу немножко погулять во всей этой суматохе. И, самая главное, сегодня пойду на стендап», — написала Муцениеце в своем телеграме.

Отметим, что ранее по поводу внешнего облика Агаты Муцениеце резко высказывалась блогер Лена Миро. Она обвинила экс-жену Павла Прилучного в неухоженности и сравнила ее со своими уборщицами, которые якобы лучше выглядят, чем актриса.

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