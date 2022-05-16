Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря» может заменить Марго Робби

Продюсеры франшизы сейчас решают, каким образом им стоить действовать.

Поклонники фильма «Пираты Карибского моря» в продолжении приключений уже, скорее всего, не увидят Джека Воробья. Вместо него будет введен другой персонаж.

Продюсер «Пиратов Карибского моря» Джерри Брукхаймер заявил изданию The Wrap, что возвращение в проект Джонни Деппа маловероятно.

Сейчас в разработке находятся два сценария. В одном из них главная роль в картине отдана актрисе Марго Робби. Какой именно сценарий ляжет в основу продолжения «Пиратов Карибского моря», пока до конца не решено.

Напомним, Джонни Депп был исключен из актерского состава «Пиратов Карибского моря» из-за скандала с бывшей женой Эмбер Херд, обвинившей актера в домашнем насилии.

Лишившись роли, Джонни Депп потерял 22,5 миллиона долларов.

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