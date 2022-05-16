Ксения Новикова рассказала о взаимоотношениях в группе «Блестящие»

Группа «Блестящие» воссоединилась! Эта новость приятно удивила поклонников. Девушки заняты съемками нового клипа, причем зрители смогут увидеть «золотой» состав девичьей группы.

Похоже, за прошедшие годы они совсем не изменились: тонкие талии, стройные ноги, белозубые улыбки. Интересно, что, в отличие от многих других женских коллективов, в «Блестящих» никогда не было скандалов на почве конкуренции.

Как рассказывает Ксения Новикова:

«У нас вообще никогда не было конкуренции, как ни странно. Когда я заявляю, что все хорошо, мы, грубо говоря, иголки в тапки не подсыпаем, нам никто не верит. Но нам повезло. У нас всегда так было. Поэтому все хотели в наш коллектив», — сообщает «МК».

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