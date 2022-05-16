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Ксения Новикова рассказала о взаимоотношениях в группе «Блестящие»

По словам певицы, «иголки в тапки» они друг другу не подсыпают.

Ксения Новикова рассказала о взаимоотношениях в группе «Блестящие»
Группа «Блестящие». Фото: Globallookpress.com

Группа «Блестящие» воссоединилась! Эта новость приятно удивила поклонников. Девушки заняты съемками нового клипа, причем зрители смогут увидеть «золотой» состав девичьей группы.
Похоже, за прошедшие годы они совсем не изменились: тонкие талии, стройные ноги, белозубые улыбки. Интересно, что, в отличие от многих других женских коллективов, в «Блестящих» никогда не было скандалов на почве конкуренции.
Как рассказывает Ксения Новикова:

«У нас вообще никогда не было конкуренции, как ни странно. Когда я заявляю, что все хорошо, мы, грубо говоря, иголки в тапки не подсыпаем, нам никто не верит. Но нам повезло. У нас всегда так было. Поэтому все хотели в наш коллектив», — сообщает «МК».

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