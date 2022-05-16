Бузова уже примерила! Назван мегаженственный аксессуар на весну и лето — прозрачные высокие перчатки

Имиджмейкер Алсу Арна назвала остромодный тренд, который мгновенно добавит образу романтизма и кокетства. В сезона весна-лето – 2022 эта деталь гардероба окажется на пике популярности. Ну а модницам сайт Teleprogramma.pro советует присмотреться, как это уже сделала Ольга Бузова. Экс-ведущая проекта «Дом-2» покрасовалась в кипенно-белом костюме с топом-бюстье в перьях и отутюженных брюках. Однако хитом образа стали высокие прозрачные перчатки. Вот что об этом аксессуаре говорит модный эксперт.

«Мегаженственный аксессуар, который стилисты рекомендуют первым модницам, — высокие прозрачные (или цветные) перчатки. Их можно сочетать как с верхней одеждой — пиджаками и куртками, так и с весенними луками — платьями и сарафанами. Такие перчатки подчеркнут вашу индивидуальность. Этот аксессуар можно дублировать в чулочно-носочной теме. Это тоже остромодный тренд: перчатки и чулочки в одном цвете», — добавила имиджмейкер.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!