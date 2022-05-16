Кристина Асмус отказалась от детской мечты из-за лохматых пауков

Звезда призналась в страхе, с которым ничего не может поделать.

Кристина Амсус рассказала своим поклонникам в микроблоге, что с детства мечтала принять участие в шоу «Форт Боярд». Став знаменитой, она максимально приблизилась к своей цели, продюсеры ее заметили и стали приглашать к участию в телеиспытании. Однако уже несколько раз экс-жена Гарика Харламова отказывалась от заманчивого предложения.

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Дело в том, что на телепроекте участники игры соревнуются не только в ловкости и сообразительности, но и смелости, а также стрессоустойчивости. Нередко их запугивают разными гадами, вроде змей и членистоногих. А последних, как оказалось, Кристина Асмус боится больше всего на свете.

Кристина Асмус рассказала, что недавно покупала своему крестнику подарок — лохматого паука-птицееда. Взяв контейнер с ним, она чуть не потеряла сознание только из-за того, что он в нем зашевелился. Поэтому ни о каких испытаниях с подобными существами и речи быть не может.

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