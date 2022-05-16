Кристина Орбакайте замахнулась на Книгу рекордов из-за курьеза с детьми

Кристина Орбакайте является известной певицей. Она с юных лет стала строить карьеру. Артистка не скрывает, что ее мама Алла Пугачева во многом ей помогала. Кристина еще ребенком присутствовала за кулисами концертов, фестивалей и премий.

Она не сразу построила личную жизнь. У нее есть старший сын Никита, рожденный от Владимира Преснякова, сын Дени Байсаров, родившийся во втором браке звезды с бизнесменом. А с нынешним мужем, Михаилом Земцовым, она воспитывает дочку Клавдию.

Все дети Орбакайте дружат. Однако 30-летний Никита занимается музыкой и играет в театре, а его 24-летний брат занимается бизнесом. Маленькая Клава учится в школе, но уже пошла по стопам мамы.

У нее есть свой музыкальный клип. В эфире одной из телепередач Кристина призналась, что хотела попасть в Книгу рекордов Гиннесса за счет своей нестандартной семьи. Необычно уже то, что она старше своих брата и сестры Лизы и Гарри на несколько десятков лет.

Также ее дети разного возраста и носят разные фамилии. Но артистка пояснила, что на этом настояла Алла Борисовна, которая сочла, что у каждого ребенка должна быть своя фамилия и, как следствие, своя судьба. Еще один интересный факт озвучила ведущая Юлия Меньшова. Дети Орбакайте исповедуют разные религии — православие, ислам и католицизм.

«Вот так у нас и получилось: три дороги, три судьбы», — рассказала Кристина.

Также в программе «Наедине со всеми» певица поделилась тем, что ее дочка хорошо ладит с дядей и тетей, порой даже воспитывает их, играет и прекрасно проводит время. Напомним, что Гарри и Лизе по восемь лет, а вот Клаве уже десять.

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