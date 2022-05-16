Вихрастый чуб исчез: чеченский внук Аллы Пугачевой вышел на связь после долгой паузы

Дени Байсаров объявил о возобновлении тематических мероприятий в Москве.

Младший внук певицы Аллы Пугачевой — Дени Байсаров — появился на свет от отношений певицы Кристины Орбакайте с чеченским бизнесменом Русланом Байсаровым.

Молодой человек унаследовал внешность своей мамы. Дени Байсаров — блондин с волнистыми локонами и голубыми глазами.

Сын Кристины Орбакайте очень похож на дочку Аллы Пугачевой, свою родную тетю, Лизу Галкину.

Дени Байсаров, которому 10 мая исполнилось 24 года, специализируется на организации тематических вечеринок в Москве. Некоторое время назад он поставил дело на паузу, но теперь вновь возобновил его.

Дени Байсаров вышел на связь с подписчиками микроблога и сообщил, что сейчас как раз занят подготовкой мероприятия.

От поклонников не укрылось, что за время паузы у Дени подросли волосы, а чуб стал не таким кудрявым, как прежде.

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