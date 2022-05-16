Волочкова объяснила, почему платит за своих мужчин сама

Анастасия Волочкова славится своей бурной личной жизнью. Однако поклонники критикуют балерину за то, что та выбирает несостоятельных мужчин. И порой ей приходится платить за них самой.

Бывшая прима Большого театра нисколько за это не печалится. Отвечает хейтерам так:

«Могу себе позволить. Просто не надо сравнивать царский трон и деревянный стул. Царицы, даже по истории если посмотреть, позволяли, чтобы к их ногам припадали фавориты. А потом отдаляли их от себя. Но царицы никогда не спускались в болото», — сказала Волочкова на пресс-конференции.

Сейчас сердце Волочковой свободно. Недавно она рассталась с очередным ухажером Дмитрием, который занимается строительством домов.

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