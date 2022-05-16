«Может давать крутые советы»: старший внук Пугачевой назвал имя человека, который помогает ему сохранить семью

Никита Пресняков рассказал, благодаря кому у него с женой Аленой Красновой нет ссор.

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков и его красавица-жена, модель Алена Краснова в конце июля отметят красивую дату. Исполнится пять лет с того дня, как они вступили в брак.

Молодая звездная пара не дает любителям сплетен ни малейшего шанса даже пофантазировать на предмет разрыва их отношений.

Никита Пресняков в эфире шоу «Детектор» на телеканале «Пятница!» рассказал, что помогает ему избежать ссор с женой его отец Владимир Пресняков.

Музыканту, который женат уже в третий раз, явно есть, что рассказать своему сыну.

«Бывает, мы созваниваемся, узнаем, как дела. И я спрашиваю совета, как лучше поступить. Может быть, поэтому у нас женой нет ссор, потому что отец может давать крутые советы», — поделился Никита Пресняков.

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