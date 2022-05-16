«Я вообще-то не первый раз замужем»: что заявила молодая жена Гордона в кулуарной беседе на свадьбе

20-летняя арфистка София Каландадзе заявила, что у нее есть опыт семейной жизни.

58-летний Александр Гордон женился в пятый раз. Однако с 20-летней арфисткой Софией Каландадзе телеведущий, ко всему прочему, венчался в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале. Всего два года назад шоумен развелся с Нозанин Абдулвасиевой, которая подарила ему двух сыновей.

При этом в кулуарной беседе на свадьбе нынешняя возлюбленная Александра Гордона то ли в шутку, то ли всерьез обмолвилась, что и она уже была замужем. Так что в свои 20 лет у Софии есть опыт семейной жизни.

«Я, вообще-то, не первый раз замужем. Меня достало, что ему каждый об этом говорит (для телеведущего этот брак уже пятый. — Прим. ред.), а ведь у меня тоже есть опыт семейной жизни», — приводит kp.ru слова Софии Каландадзе.

После венчания в храме молодожены пригласили гостей в ресторан. Кстати, организацией торжества занимались родители невесты. Александр Гордон произнес тост в честь новоявленных родственников, поблагодарив их за поддержку. Так, шоумен дал понять, что если бы не семья Софии, никакого бы праздника не вышло.

Свадебные фото Александра Гордона оказались в распоряжении «Комсомольской правды».

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