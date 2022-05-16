Мамина модница: Саша Артемова из «Дома-2» облачила дочку в пудровое стеганое пальто с пышным низом

Экс-участница реалити-шоу Саша Артемова строго следит за тем, чтобы ее крошка была в тренде.

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова тщательно подбирает гардероб для своей двухлетней дочери от Евгения Кузина.

Во всех нарядах, которые демонстрирует малышка, чувствуется продуманность образа до мелочей.

Саша Артемова явно разбирается в трендах и старается, чтобы ее дочка выглядела ультрамодно.

На этот раз она вывела наследницу на прогулку, облачив ее в трендовое стеганое пальто пудрового оттенка с пышным подолом. На голове у крошки стильный черный берет, на ногах — белые колготки и светлые ботиночки.

Поклонники похвалили Сашу Артемову за умение так красиво и модно одевать дочку.

«Маленькая принцесса-модница», «Как куколка!», «Ну, такая малышка модная», «Бозечки», — умилились в Сети.

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