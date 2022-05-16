Два домашних соуса, которыми можно заменить майонез
Видео
Заколки, банты и украшения для обуви: микротренды лета-2022
Видео

Мамина модница: Саша Артемова из «Дома-2» облачила дочку в пудровое стеганое пальто с пышным низом

Экс-участница реалити-шоу Саша Артемова строго следит за тем, чтобы ее крошка была в тренде.

Мамина модница: Саша Артемова из «Дома-2» облачила дочку в пудровое стеганое пальто с пышным низом
Саша Артемова с дочкой. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова тщательно подбирает гардероб для своей двухлетней дочери от Евгения Кузина.

Во всех нарядах, которые демонстрирует малышка, чувствуется продуманность образа до мелочей.

Саша Артемова явно разбирается в трендах и старается, чтобы ее дочка выглядела ультрамодно.

На этот раз она вывела наследницу на прогулку, облачив ее в трендовое стеганое пальто пудрового оттенка с пышным подолом. На голове у крошки стильный черный берет, на ногах — белые колготки и светлые ботиночки.

Поклонники похвалили Сашу Артемову за умение так красиво и модно одевать дочку.

Дочка Саши Артемовой.
Дочка Саши Артемовой. Фото: соцсети

«Маленькая принцесса-модница», «Как куколка!», «Ну, такая малышка модная», «Бозечки», — умилились в Сети.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.

Тэги

«Дом-2»Александра АРтемовавоспитание дочериДети звезд «Дома-2»модные малышиСаша Артемова