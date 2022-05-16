Из брюнетки в блондинку: Мария Кравченко нереально похорошела, кардинально сменив цвет волос и прическу

Звезда Comedy Woman Мария Кравченко в последнее время часто экспериментирует с имиджем. Ранее она удивила поклонников короткой стрижкой, а теперь пошла дальше со своими бьюти-экспериментами.
В своем телеграме артистка представила новый образ, покрасив волосы в белый цвет и сделав стрижку с выраженной челкой.
«Не показалось», — прокомментировала стайл Мария Кравченко.
«Да ладно! Не узнать!», «Удивительно, как преображает цвет волос, вы стали женственнее, нежнее», «Очень красиво, Мария, блонд – это вот ваше», «Нереально красивая, если краска не сильно портит волосы, советую остаться в этом цвете. Стрижка тоже идет», — прокомментировали фолловеры.
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