Из брюнетки в блондинку: Мария Кравченко нереально похорошела, кардинально сменив цвет волос и прическу

Многие поклонники звезды Comedy Woman заметили, что в новом образе она привлекательнее.

Звезда Comedy Woman Мария Кравченко в последнее время часто экспериментирует с имиджем. Ранее она удивила поклонников короткой стрижкой, а теперь пошла дальше со своими бьюти-экспериментами.

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В своем телеграме артистка представила новый образ, покрасив волосы в белый цвет и сделав стрижку с выраженной челкой.

«Не показалось», — прокомментировала стайл Мария Кравченко.

«Да ладно! Не узнать!», «Удивительно, как преображает цвет волос, вы стали женственнее, нежнее», «Очень красиво, Мария, блонд – это вот ваше», «Нереально красивая, если краска не сильно портит волосы, советую остаться в этом цвете. Стрижка тоже идет», — прокомментировали фолловеры.

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