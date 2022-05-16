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Дряблая кожа и целлюлит: Ира Пинчук из «Дома-2» показала, как выглядела до похудения и какой стала сейчас

Экс-участница проекта Ирина Пинчук поделилась мотивирующим видео.

Дряблая кожа и целлюлит: Ира Пинчук из «Дома-2» показала, как выглядела до похудения и какой стала сейчас
Ирина Пинчук с сыном Давидом. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук гордится тем, что сумела после родов сбросить двадцать килограммов.

Сейчас Ирина Пинчук выглядит лучше и стройнее, чем даже до беременности. За время ожидания сына Давида Ира Пинчук сильно поправилась.

Но, став мамой, она основательно взялась за себя и сейчас может похвастаться стройной и подтянутой фигурой.

В микроблоге Ирина Пинчук поделилась видео, которое может стать отличным мотиватором для девушек, мечтающих похудеть.

В кадре Ирина Пинчук предстала с лишним весом и без него. Она показала свою дряблую кожу, целлюлит, растянутый после беременности живот. Контрастам к этим картинкам — нынешние кадры Иры Пинчук. На них она стройна, с плоским животиком и без намека на щеки.

Поклонники восхитились силой воли Ирины Пинчук.

«Я знаю на своем примере, как это тяжело. Вы невероятная умница Ирина», «Очень мотивирующее видео, молодец», «Браво! Всем бы такую целеустремленность и упертость. Просто красотка», «Это суперрезультат», — высказались в Сети.

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