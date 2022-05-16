«Десять месяцев любви»: Оксана Ряска из «Дома-2» впервые показала вместе мужа и подросшего сына

Бывшая участница «Дома-2» Оксана Ряска, покинув проект, уехала покорять Америку. За океаном она встретила свою любовь и родила сына.

Малыш Семен появился на свет в июле 2021 года. Оксана Ряска пока не показывает подписчикам лица своего наследника, но зато охотно делится кадрами с участием сына, на которых мальчик повернут спиной к камере.

На этот раз Оксана Ряска еще и рискнула показать своего любимого мужчину.

В микроблоге звезда «Дома-2» поделилась видео, на котором запечатлела сына и мужа. Семен в кадре внимательно наблюдает за тем, как его папа косит газон на участке особняка.

«Десять месяцев любви. Как летит время!» — подписала трогательный семейный кадр Оксана Ряска.

Напомним, о рождении у нее сына Оксана Ряска сообщила только в декабре 2021. Несколько месяцев она скрывала от поклонников, что стала мамой, рассекретив прекрасное событие под занавес года.

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