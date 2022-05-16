«Егор мне писал после Олимпиады»: Трусова рассказала о теплых отношениях с Кридом

Фигуристка Александра Трусова в студии «Моховой, 9» рассказала о теплых отношениях с рэпером Егором Кридом.

«Егор мне писал после Олимпиады. Поддерживал». Александра Трусова

Также Александра Трусова заметила, что познакомилась с певцом Ваней Дмитриенко. «С Ваней Дмитриенко познакомилась на шоу в Москве. Он приходил и сидел в первом ряду. Когда шоу закончилось, то он подходил, и они со мной фотографировались. Я была рядом. Он сказал, что когда я проезжала мимо, то не дала ему пять. На этом наше знакомство закончилось», — заявила Александра Трусова.

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Напомним, что Александра Трусова заняла второе место на Олимпиаде в китайском Пекине. Она уступила только своей соотечественнице Анне Щербаковой.

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