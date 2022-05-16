«Пропитана такой «дерьмократией»: Курбан Омаров высказался о фальсификации при подсчете голосов на «Евровидении-2022»

Бывший муж Ксении Бородиной, Курбан Омаров, предположил, как бы развивались события, если подобное случилось бы в России.

Бывший муж ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной — Курбан Омаров — активно ведет свой телеграм-канал. В нем он высказывается на горячие темы.

Не смог Курбан Омаров пройти мимо яркого события — конкурса «Евровидения». В этот понедельник вскрылись неприглядные факты.

Оказывается, при подсчете голосов были допущены фальсификации. Так, Румыния отдала свои двенадцать баллов Молдавии, а их приписали на счет Украине. В итоге победителем «Евровидения-2022» стал коллектив из Украины Kalush Orchestra.

«Сразу после конкурса организаторы объявили, что в голосовании жюри в шести странах были нарушения и их отстранили. Какие это страны, не рассказали, а также неизвестно, кому отдали их голоса. Интересно, это только на «Евровидении» так или вся Европа пропитана такой «дерьмократией»? Я представляю, если бы мы так сделали где-нибудь. Нам бы сразу санкции ввели и обвинили в том, что Путин — диктатор», — высказался Курбан Омаров в телеграм-канале.

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