«Называют жалкой разведенкой»: Лазарева в Испании «всплакнула» из-за льющихся на нее нечистот

Татьяна Лазарева не скрывает, что ей приходится терпеть негативное отношение хейтеров. Звезда юмористических скетчей пожаловалась на шквал критики в ее адрес. По словам актрисы, окружающие ежедневно льют на нее свою грязь и нечистоты, упражняясь в остроумии.

Так, 55-летняя комедиантка дала понять, что прекрасно знает, как недоброжелатели называют ее за спиной. При этом Татьяна подметила, что ее совершенно не трогают подобные «кудахтанья» диванных критиков. Она старается не обращать внимание на зловредные словечки и едкие обидные фразы.

«Меня кроме как алкоголичкой, психической, жалкой разведенкой, смертельно больной никто никак давно не называет», — сетовала Татьяна Лазарева в эфире одного из YouTube-шоу.

При этом актриса дала понять, что не собирается унижаться до ответной брани. По словам Татьяны, на всех сплетников ей давно «глубоко плевать».

Кстати, недавно бывший муж Лазаревой вместе с детьми перебрался к ней в Испанию. Михаил Шац, похоже, собирается обосноваться за границей.

По материалам «СтарХит».

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