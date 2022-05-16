Новый скандал на «Евровидении-2022»: Румыния отдала высший балл Молдавии, а его приписали Украине

Делегация Румынии обвинила организаторов «Евровидения» в фальсификации голосов. Но это ничего не изменит.

В минувшую субботу в Турине состоялся финал песенного конкурса «Евровидение-2022». Победу в нем одержал музыкальный коллектив из Украины Kalush Orchestra.

Но как сейчас выясняется, при подсчете голосов были допущены нарушения.

Как сообщает kp.ru, глава румынской делегации Юлиана Марчук заявила, что ее страна поставила высший балл Молдавии, а не Украине, как объявили организаторы.

«Мы были удивлены, обнаружив, что результат голосования румынского жюри не был учтен при подсчете итогового рейтинга, организаторы использовали другой набор оценок от имени жюри нашей страны», — поделилась Юлиана Марчук.

Кроме этого, Грузия заявила, что голосовала за Украину. Но их максимальная оценка в 12 баллов отошла Великобритании. То же самое случилось и с Азербайджаном, искренне голосовавшим 12 баллами за Украину.

Но несмотря на все это пересматривать результаты конкурса уже никто не будет. Европейский вещательный союз назвал подтасовки «техническими неполадками». На сайте «Евровидения» уже внесены корректировки. Теперь в итоговых таблицах голосования максимум от Румынии записан в пользу музыкантов из Молдавии. А голоса Азербайджана и Грузии — на счету у Украины.

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